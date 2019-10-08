Двоим чиновникам из аппарата Госинспекции Алтайского края скостили премию из-за проблем с отопительным сезоном в Белокурихе, которые были выявлены Генпрокуратурой РФ по итогам проверки, инициированной в связи с обращениями граждан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Нет отопления

Белокуриха, Алтайский край, , 06:37 — REGNUM Как следует из официального сообщения надзорного ведомства, только по итогам внесения представления о несоблюдении федерального законодательства, направленного в адрес АО «Теплоцентраль Белокуриха» и инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края, в алтайском городе-курорте была разработана и утверждена программа энергосбережения до 2023 года, активизирована работа по взысканию дебиторской задолженности и полностью погашена кредиторская задолженность за электроэнергию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в городах Алтайского края стартовал в конце сентября. Накануне, 7 октября, о том, что на сегодняшний день без тепла остаются три детских сада, три школы и одна больница сообщил глава регионального минстроя Иван Гилев.

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