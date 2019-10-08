Реж, Свердловская область, , 06:33 — REGNUM В Свердловской области приставы арестовали автомобиль «ВАЗ-2111» у жителя Режа за задолженность перед энергетиками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «ЭнергосбыТ Плюс».

Общий долг гражданина за поставки электроэнергии составляет более 72 тыс. рублей. Арестованное имущество вернётся к владельцу только после полной оплаты задолженности.

В пресс-службе компании отметили, что долги у мужчины появились с 2016 года. В связи с чем его жилище было отключено от света, однако впоследствии мужчина самовольно подключился вновь. Этот факт был зафиксировано сотрудниками правоохранительных органов, а суд обязал гражданина заплатить долги за свет.

Напомним, что по данным энергетиков, совокупный долг за электричество жителей и организаций Режевского городского округа составляет более 12 млн рублей.