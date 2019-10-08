Южно-Сахалинск, , 06:13 — REGNUM Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко намерен бороться с «серыми зарплатами» на предприятиях региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сахалинский глава на встрече с профсоюзами трудовых коллективов предложил создать рабочую группу по выявлению «серых» зарплат. В неё войдут общественники, чиновники, профсоюзы и трудящиеся.

Лимаренко акцентировал, что в каждом случае нужно индивидуально разбираться, почему человек работает за «серую» зарплату.

О первых итогах работы экспертной группы доложат губернатору уже в декабре. Необходимо выработать и меры устранения «серых» зарплат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минэкономразвития считают, что Сахалинская область за пять лет снизит экономические показатели на 14,6%.