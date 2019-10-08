Нижний Новгород, , 06:03 — REGNUM По инициативе нижегородского губернатора Глеба Никитина планируется признать утратившим силу областной закон, который давал право на налоговую льготу спонсорам спортивных мероприятий, спортивных команд и клубов региона. Со следующего года спортклубы переведут на бюджетное субсидирование и по этой причине отменяется льгота. Соответствующий законопроект уже подан в комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ноябре 2017 года областным законом компаниям, которые оказывают «финансовое пожертвование на проведение спортивных мероприятий Нижегородской области и (или) спортивным клубам, спортивным командам», дали право в 2018—2022 годах снижать ставку по налогу на прибыль на определённый процент. Последний равен «соотношению суммы оказанного финансового пожертвования к сумме налоговой базы для исчисления указанного налога», но не должен быть больше 4,5%. Из сопроводительной документации к законопроекту известно, что спонсоры сэкономили за счёт этих льгот 1,3 млрд рублей.

С 2020 года клубы командных игровых видов спорта, существующие как некоммерческие организации, которые не являются государственными или муниципальными учреждениями, решено субсидировать из бюджета области. Необходимость привлекать спонсоров через льготы отпала.

Напомним, в 2018 году в медиаповестку региона попал хоккейный клуб «Торпедо», финансирование и долги которого вызвали вопросы у областных депутатов. Долги клуба на июль 2018 года почти достигли 0,5 млрд рублей. А аудиторская проверка к тому же выявила и многочисленные нарушения.

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