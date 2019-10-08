Южно-Сахалинск, , 05:27 — REGNUM Минэкономразвития определило экономические перспективы регионов РФ на предстоящую пятилетку. Не все субъекты Дальнего Востока демонстрируют прогрессивное развитие, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На сайте Министерства экономического развития появился доклад, который приложен к проекту федерального бюджета на 2020−2022 годов.

Самый быстрый темп роста экономических показателей ждёт Чукотку — по прогнозам, экономический рост региона может составить 8,8%.

Также в число успешных регионов вошли Иркутская, Амурская, Магаданская, Московская, Ульяновская, Ярославская, Свердловская и Новосибирская области, Якутия, Ямало-Ненецкий АО и Адыгея.

Аутсайдер в списке — Сахалинская область, здесь экономические показатели сократятся за 5 лет на 14,6%, также ещё 9 регионов покажут минимальный рост основных параметров.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты рассказали, в каких российских городах жители могут больше всего сделать покупок на свою зарплату. И лидером оказалась Москва.