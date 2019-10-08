Пекин, , 04:14 — REGNUM Объем рынка инструментов долгового финансирования в Китае превысил 11 трлн юаней (около $1,56 трлн), сообщили в Национальной ассоциации институциональных инвесторов финансового рынка КНР (NAFMII).

За первую половину 2019 года объем инструментов дебетового финансирования, выпущенных нефинансовыми предприятиями, достиг 3,2 трлн юаней, что почти на 30% выше в годовом исчислении. Для улучшения и оформления законодательной системы по борьбе с нищетой, Китай выпустил за первое полугодие 2019 года пять счетов общей суммой помощи 7,25 млрд юаней. В общей сложности 30 счетов суммой 34,5 млрд юаней были выпущены к июню.

Счета на борьбу с нищетой в основном используются для промышленного развития и инфраструктурного строительства в районах Китая, которые поражены бедностью.