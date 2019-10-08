Вашингтон, , 04:07 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет с делегацией в Вашингтон для торговых переговоров с США 10 октября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства коммерции Китая.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Ожидается, что торговые консультации между китайской и американской делегациями пройдут 10 и 11 октября в Вашингтоне. Соединенные Штаты на переговорах будут представлять — торговый представитель Роберт Лайтхайзер и глава американского минфина Стивен Мнучин.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября стало известно, что китайскую делегацию на переговорах с США по торговому соглашению возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китайская сторона подчеркнула, что на переговорах продолжит придерживаться принципов, озвученных на предыдущих консультациях с американской делегацией.

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