Якутск, 8 октября 2019, 02:29 — REGNUM В Якутии активисты экологического движения «Раздельный сбор» организовали в «ЭкоТакси», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Новой службой может воспользоваться любой житель Якутска — вызвать автомобиль для вывозки вторсырья. Это картон, макулатура, пластиковые бутылки.
Организованы и пункты приёма. Приём заказов «ЭкоТакси» идёт в соцсетях.
В сентябре было собрано более 14 тонн вторичного сырья. Общественникам помогают в министерстве ЖКХ и энергетики Якутии.
Как сообщало ИА REGNUM, в российских городах стали появляться пункты приёма вторичного сырья. Экологические акции набирают популярность.