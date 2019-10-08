Каир, , 01:11 — REGNUM Международная выставка «Большая промышленная неделя», организованная при партнерстве России, открывается в Каире 8 октября, сообщается на сайте выставки.

Выставка, в программе которой большая деловая программа по российско-египетскому сотрудничеству, пройдет в Международном выставочном центре Каира с 8 по 10 октября.

Это крупнейшее партнерское мероприятие двух стран в котором примут участие также более ста иностранных компаний и представители деловых кругов стран Африки и Ближнего востока. Одна из ключевых тем — создание и развитие в Египте Российской промышленной зоны.

В рамках деловой программы выставки планируется проведение пленарной сессии Африканского промышленного форума «Африка — территория передового производства» с участием министров промышленности стран континента, заседание Российско-египетской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, мероприятия «Росатома».

Представлять страны-партнеры будут министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и министр торговли и промышленности Арабской Республики Египет Амр Нассар.

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