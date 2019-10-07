Ижевск, , 23:10 — REGNUM В медицинских учреждениях Удмуртии к 2024 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется создание единого цифрового контура. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Уточняется, что основным технологическим инструментом «Цифрового контура» является постепенный переход на электронный медицинский документооборот между всеми медорганизациями региона, а также при межведомственном взаимодействии.

По словам главы республики Александра Бречалова, для реализации этой программы уже поступило необходимое оборудование — системы хранения данных, средства криптографической защиты информации и компьютерная техника.

Единое информационное пространство позволит сократить очереди в медицинских учреждениях, даст возможность бесперебойной работы системы электронных рецептов. Врачам эта мера позволит получить доступ ко всем исследованиям и медицинским записям, что увеличит время, которое можно будет тратить на каждого пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 2019-й год в Удмуртии объявлен Годом здравоохранения. На реализацию мероприятий в рамках нацпроекта Удмуртия до 2021 года получит 3 млрд рублей. На эти средства будет переоборудован республиканский онкодиспансер, а также сосудистые центры. Кроме того, в республике появятся семь центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).