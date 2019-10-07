Москва, , 21:45 — REGNUM Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» разработало финансовую модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва. Об этом сегодня, 7 октября, сообщил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын на заседании временной комиссии Совета Федерации.

Он рассказал, что РЖД совместно с министерством транспорта пришли к согласию и рассматривают это как общий проект: ВСМ Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород, состоящий из двух участков.

К строительству участка Москва — Нижний Новгород РЖД готовы приступить уже сейчас. Если это произойдет, то линия может быть запущена к 2024 году.

Что касается участка Санкт-Петербург — Москва, то РЖД готовы начать проектирование. Плановые сроки запуска — 2026 год.

Также уже готова финансовая модель участка Москва — Санкт-Петербург. Средневзвешенный тариф для этой высокоскоростной магистрали составит 3416 рублей в ценах 2018 года.

Предполагается, что потенциальный пассажиропоток новой ВСМ в 2026—2027 годах может составить 7 млн человек в год при отказе от «Сапсанов», или же 4,5 млн человек при их параллельной эксплуатации.