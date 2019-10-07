Нижний Новгород, , 21:44 — REGNUM Нижегородский областной суд 7 октября признал незаконным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц из числа руководства ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» в связи с неуплатой налогов. Об этом ИА REGNUM сообщили в компании.

Также уточняется, что по данным ФНС России на 1 октября 2019 года компания не имеет задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, а также пеням, штрафам и процентам перед бюджетом.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая стало известно о возбуждении уголовного дела по подозрению в неуплате налогов. Следствие полагает, что неустановленные лица из числа руководителей компании в 2012 году заключили договор о передаче ПАО ГК «ТНС Энерго» полномочий единоличного исполнительного органа, замышляя не платить налоги. Кроме управления нижегородской энергосбытовой компанией, ГК «ТНС Энерго» приняло на себя обязанности по совершению сделок по купле-продаже электрической энергии и иных юридически значимых действий. В результате в 2014—2016 годах «ТНС Энерго НН» не исчислило и не заплатило налоги на 1 млрд рублей.

Тогда в компании заявляли, что считают возбуждение уголовного дела незаконным, соответствующая жалоба была подана в Московский районный суд Нижнего Новгорода. В августе жалобу «ТНС энерго НН» суд удовлетворил, однако прокуратура Нижегородской области подала апелляцию, которую суд отклонил.

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