Пенза, , 21:36 — REGNUM Из запланированных к вводу до конца 2019 году ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) в селах Пензенской области до настоящего момента построен только один. Соответствующие результаты мониторинга доступности и качества оказания медицинской помощи в малых населенных пунктах направили активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в минздрав региона.

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

Отмечается, что готов только ФАП в селе Верхняя Елюзань, в селе Чернозерье Мокшанского района возвели стены. Все неготовые на данный момент пункты строил один подрядчик из Саратова, который получил право строительства по итогам тендера.

«Договоры с недобросовестным поставщиком сейчас расторгнуты, объявлены новые торги. Новый подрядчик имеет хорошую репутацию. Он обязался исполнить госконтракт по строительству фельдшерско-акушерских пунктов до конца года», — отметили в региональном отделении ОНФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае стало известно, что в течение 2018 года число ФАПов и ФП (фельдшерских пунктов) в России сократилось на 0,6%.

По данным Фонда независимого мониторинга «Здоровье», число ФАП в России снизилось на 0,7% (на 242), а число ФП осталось на прежнем уровне. Таким образом, общее количество ФП и ФАП на конец года составило 35,5 тыс.

На 30,6% выросло число ФАП и на 44,4% ФП, находящихся в аварийном состоянии и требующих сноса. ФАП, требующих капитального ремонта, стало на 20,5% меньше, но при этом число ФП, нуждающихся в этом, выросло на 33,5%.