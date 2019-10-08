Тюмень, 8 октября 2019, 00:02 — REGNUM Тюменскую область за летний сезон посетили около одного миллиона туристов. Средний чек двухдневного пребывания российского туриста в регионе составляет условно 7,5 тыс. рублей, сообщил изданию «Тюменская область сегодня» директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.
Для максимальной прозрачности турпотока детально прорабатывается портрет туриста. Для этого в 2020 году планируется внедрить электронную систему «Биг-дата».
По данным департамента, туристов в Тюменскую область привлекает историко-культурная и лечебно-оздоровительная составляющая, а также события, охота и рыбалка.