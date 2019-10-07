Самара, , 21:11 — REGNUM Один из перспективных проектов развития промышленной зоны на стрелке рек Самары и Волги 7 октября на заседании градостроительного совета представили губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Проект развития территории на стрелке Самары и Волги Пресс-служба правительства Самарской области

Уточняется, что вопрос застройки данной площадки назрел давно и требует тщательной проработки. Один из предложенных вариантов — перенос речного порта и перевод территории в зону жилой застройки с современными общественными пространствами. Проект разработала группа французских экспертов при поддержке Франко-российской торгово-промышленной палаты.

Инвестпроект предполагает строительство многофункционального микрорайона на стрелке. Площадь планируемой к застройке территории составляет около 280 тыс. кв метров. Здесь планируется построить семь зданий в форме матрешек, каждому из которых будет присвоено название одной из российских рек — Самара, Большой Иргиз, Сура, Ветлуга, Ока, Кама и Волга. Кроме жилья, проект предусматривает организацию концертного, выставочного, инновационного залов, ЗАГСа, торгового центра, подземной парковки, речного причала и рекреационной зоны с искусственным прудом.

По словам одного их архитекторов Игоря Кабанова, это будет визитная карточка Самары, все в стране и мире будут знать Самару по этим зданиям.

Губернатор поручил подготовить перечень предложений, замечаний и пожеланий к проекту со стороны архитектурно-строительного сообщества, а также профильных министерств.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время на территории от стрелки рек Волги и Самары до улиц Фрунзе и Комсомольской располагается грузовой речной порт. В январе прошлого года стало известно, что порт перенесут в район Сокского карьера.

Первоначальная концепция развития указанной территории предполагала воссоздание исторических кварталов, восстановление памятников архитектуры. Планировалось сохранить 23 объекта культурного наследия регионального значения и три — федерального значения.