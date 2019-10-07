Ашхабад, , 21:01 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе правительственного совещания выразил недовольство медленными темпами реформ в аграрном секторе, передает «Туркменистан сегодня».

По слова главы государства, сейчас нужно не только наполнить рынки страны аграрной и фермерской продукцией и сократить ее импорт, но и наладить стабильный экспорт сельскохозяйственных товаров.

«Необходимо придавать первоочередное значение качественному выполнению всех агротехнических мероприятий, обеспечить надлежащую подготовку к севу хлопчатника», — подчеркнул он.

Туркменский лидер поручил руководству кабинета министров заняться поисками новых методов организации работы в сфере обеспечения сельхозтехникой, а в случае их неэффективности — либо отдать ее арендаторам, либо создать специальные структуры, которые будут отвечать за нее.

Подводя итог своего выступления, Бердымухамедов потребовал от министров активнее заняться проведением земельной реформы, созданием биологических лабораторий, внедрения систем дождевого и капельного орошения, а также обеспечением населения чистой питьевой водой.