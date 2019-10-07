Ашхабад, , 21:00 — REGNUM В ходе торгов товарно-сырьевой биржи Туркмении за прошедшую неделю заключено 26 контрактов на $57 млн 626 тысяч (3 млрд 747,4 млн рублей), передает «Turkmenistan.ru».

Бизнесмены и компании Казахстана, Афганистана и Объединенных Арабских Эмиратов заключили с туркменскими предприятиями договора на закупку авиатоплива, сжиженного газа и базового масла.

Бизнесмены из России, Узбекистана, Великобритании, Канады и Объединенных Арабских Эмиратов закупили в Туркмении хлопчатобумажную пряжу.

Афганские предприниматели также проявили интерес к туркменскому дизтопливу, а российские коммерсанты — к полиэтилену высокой плотности.

Кроме того, бизнесменам из России, Узбекистана, Великобритании, Канады и Объединенных Арабских Эмиратов реализовали листовое стекло и косметику, произведенные туркменскими предприятиями.

На внутренний рынок туркменские коммерсанты приобрели полипропиленовую пленку и полиэтилен высокой плотности.