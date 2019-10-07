Бишкек, , 20:54 — REGNUM Взаимный товарооборот между Киргизией и Азербайджаном по итогам 2018 года составил только $5 млн (325,1 млн рублей). Об этом заявил вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании киргизско-азербайджанской межправительственной комиссии, передает «Tazabek».

По словам киргизстанского чиновника, в первой половине 2019 года показатель товарооборота вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Вице-премьер отметил, что киргизская сторона могла бы наладить стабильные поставки мяса, мёда, фасоли и картофеля в Азербайджан, а азербайджанских производителей может заинтересовать продажа в Киргизию масла и семян.

«К сожалению, цифры говорят о том, что Азербайджан и Киргизия не в полной мере используют потенциал торгово-экономического сотрудничества», — подытожил Кубатбек Боронов.