Бишкек, , 20:53 — REGNUM В 2018 году бюджет Киргизии недополучил более 1 млрд сомов (свыше 931 млн рублей) своей доли от расщепления таможенных пошлин между странами-участницами Евразийского экономического союза. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам заявил вице-премьер-министр Замирбек Аскаров.

По словам высокопоставленного чиновника, правительство приняло слишком оптимистичный план республиканского бюджета.

«Мы должны ставить перед собой реально достижимый план. Вместе с тем возникает немало трудностей с сфере привлечения инвестиций. Все эти факторы повлияли на параметры доходной части бюджета», — констатировал вице-премьер Аскаров.

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