Москва, , 20:18 — REGNUM Министерство экономического развития Российской Федерации предлагает в будущем, 2020 году, повысить налоги для малого бизнеса на 4,9%. Такие данные следуют из законопроекта, который опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Квентин Массейс. Поставщики-крестьяне в Управлении сборщиков налогов.

Повысить предлагается сразу несколько налогов, которыми облагается малый бизнес. Это налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент, а также торговый сбор.

Дело в том, что с целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Министерство экономического развития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.

Согласно этому документу, К1 для ЕНВД составит 2,009, для патентной системы — 1,592, для торгового сбора — 1,382.

Таким образом, общий рост налогов на малый бизнес составит 4,9%. Это максимальный рост налоговой нагрузки на малый бизнес за последние пять лет. При этом в прошлом году рост налогов составил лишь 2,5%.