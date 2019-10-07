Ташкент, , 19:51 — REGNUM В Узбекистане в настоящее время государству принадлежит 85 процентов акций 605 акционерных обществ, из них на фондовом рынке обращаются лишь 5 процентов — акции 105 обществ. Об этом говорилось на совещании под председательством главы Узбекистана Шавката Мирзиёева и посвященного развитию фондового рынка.

На совещании даны поручения по увеличению видов ценных бумаг на рынке капитала исходя из мировой практики, рассмотрены меры повышения спроса на ценные бумаги, привлечения в отечественный фондовый рынок зарубежных бирж, брокеров и банков.

Кроме того, обсуждены вопросы ориентирования на фондовый рынок определенной части активов страховых компаний, разрешения банкам приобретать на первичном рынке высоколиквидные ценные бумаги.

Подчеркивалось, что развитие сферы зависит и от квалификации специалистов и финансовой грамотности населения — сегодня в стране осуществляют деятельность всего 300 специалистов, имеющих соответствующее свидетельство о квалификации, тогда как «в развитых странах в этой сфере работают тысячи человек».

Указывалось, что в настоящее время данная сфера регулируется около 100 нормативно-правовых актов, установлено множество ограничений. Так, в развитых государствах банки являются активными участниками фондового рынка, а в Узбекистане банкам запрещено приобретать акции других субъектов на первичном рынке.

«Глава государства указал на необходимость пересмотра актов законодательства, отмены лишних ограничений и упрощения работы на фондовом рынке», говорится в сообщении.