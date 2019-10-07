Ташкент, , 19:47 — REGNUM Общая сумма акций на фондовом рынке составляет 25 триллионов сумов (один доллар — 9400 сумов), что не достигает и 6 процентов к валовому внутреннему продукту, говорилось на совещании под председательством главы Узбекистана Шавката Мирзиёева и посвященного развитию фондового рынка.

На совещании отмечалось, что, к примеру, этот показатель составляет 188% в Сингапуре, 112% в Малайзии, 34% в России.

«В этом году государственные облигации реализовывались только коммерческим банкам через валютную биржу. Количество профессиональных участников фондового рынка не достигает и 100», — отмечалось на совещании.

Отмечалось, что в этой связи запланирована разработка стратегии развития фондового рынка на 2020−2025 годы, согласно которой намечено довести до конца 2025 года отношение свободно обращающихся ценных бумаг к ВВП до 10−15 процентов.