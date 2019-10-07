Москва, , 19:46 — REGNUM Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение депутатов всех фракций Госдумы в два раза увеличить финансирование госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Если только мы пойдем теми темпами, которые сейчас предлагает профинансировать Минфин, результата не будет. Председатель правительства услышал обращение депутатов Государственной думы, дав поручение двукратно увеличить базовую цифру, которая предполагала финансирование этой программы», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия-24».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект федерального бюджета на 2020−2022 годы Госдума рассмотрит в первом чтении на пленарном заседании 23 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин: Отраслевые министерства тормозят передачу денег в регионы