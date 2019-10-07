Москва, , 19:37 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отраслевые министерства проработать нормативные акты для оперативного усвоения регионами денег из федерального бюджета.

Спикер Госдумы напомнил об уговоре с Минфином, что до конца 2019 года совместно будет проработано предложение в законодательство, которое позволило бы сделать всё, чтобы бюджетные деньги поступали после принятия госсметы уже в январе, сразу после того, как закон о федеральном бюджете вступит в силу.

«Многое будет зависеть от отраслевых министерств. Именно отраслевые министерства должны формировать свою нормативную базу», — заявил Володин в интервью телеканала «Россия-24».

Минфин может в любой момент перечислить средства, но вот принять эти средства и дальше уже направить в регионы, как правило, отраслевые министерства не могут из-за отсутствия сформированной нормативной основы.

Володин отметил, что предложение уже нашло поддержку президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совет Думы принял решение выделить четыре основные темы при обсуждении проекта госсметы на ближайшие три года. Речь, в частности, о повышении эффективности расходования бюджетных средств, сокращении разницы в бюджетообеспеченности регионов, поддержке инвестпрограмм в регионах через государственно-частное партнерство (ГЧП) и увеличении финансирования программы комплексного развития сельских территорий.

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