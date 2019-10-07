Ульяновск, , 19:25 — REGNUM В Ульяновске завершили работу над формированием реестра контейнерных площадок, куда включены «паспорт» площадок. Всего в областной столице — в 1525 площадок, сообщает мэрия Ульяновска.

В реестр вошли сведения не только адреса, где расположены контейнерные площадки, но и информация о собственнике, покрытии, количестве и объёме бункеров, источниках образования складируемых отходов. В том числе в нём учтены площадки, расположенные во дворах многоквартирных домов, на улицах частного сектора и коммерческих объектов, в гаражно-строительных кооперативах и садоводческих некоммерческих товариществах.

В администрации отмечают, что в бюджете 2020 года предусмотрено 20 млн рублей на реконструкцию контейнерных площадок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Димитровграде Ульяновской области силами регионального оператора по обращению с ТКО обустроено 100 мест для установки контейнеров для сбора мусора. На данных площадках предусмотрена система раздельного сбора отходов. Напомним, по закону обустройство контейнерных площадок — ответственность муниципалитета.

Читайте также: В Ульяновской области регоператор строит контейнерные площадки за властей