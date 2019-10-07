Курган, , 18:54 — REGNUM В Курганской области с 1 января 2020 года минимальный размер заработной платы вырастет до 13 949 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игорь Ксенофонтов отметил, что в окончательную сумму заложен уральский коэффициент.

Напомним, в 2019 году минимальный размер оплаты труда в Зауралье составил 12 972 рубля (11 280 рублей + 15% уральских). МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам и других целей обязательного социального страхования.