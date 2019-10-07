Чебоксары, , 18:11 — REGNUM В Чувашии по итогам девяти месяцев доходы республиканского бюджета выросли на 16,6%, в том числе собственные — на 2,1%, безвозмездные перечисления из федерального бюджета — на 26,1%. Об этом ИА REGNUM сообщили в минфине республики.

По оперативным данным на 1 октября, в республиканский бюджет Чувашии поступило 40 256 млн рублей доходов, что на 16,6% больше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе собственные поступления выросли на 2,1% — до 21 595,4 млн рублей.

В структуре доходов налоговые поступления увеличились за указанный период на 1,7% и достигли 20 708,8 млн рублей. Из них налог на доходы физических лиц составил 6 601 млн рублей (+4,2%), акцизы — 3 213,8 млн рублей (+13,5%), налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — 2 062,1 млн рублей (+14,9%).

Из федерального бюджета, фондов развития моногородов и реформирования ЖКХ в качестве безвозмездных поступлений перечислено 16 035,9 млн рублей. Это на 26,1% выше уровня января-сентября 2018 года.

За девять месяцев израсходовано 33 901,9 млн рублей, в том числе на развитие образования потрачено 11 599,3 млн рублей, на социальную политику — 9 952,3 млн рублей, на развитие национальной экономики — 4 436,5 млн рублей.

Бюджет в январе-сентябре текущего года исполнен с профицитом в сумме 6 354 млн рублей.