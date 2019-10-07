Тюмень, , 18:01 — REGNUM Арбитражный суд Тюменской области на полгода продлил конкурсное производство в отношении ООО «Мостострой-12». Отчёт о деятельности конкурсного управляющего будет предоставлен в апреле 2020 года, сообщает Накануне.RU.

По данным издания, конкурсный управляющий Игорь Смирнов попросил суд продлить производство на 6 месяцев, так как не до конца проведены мероприятия по выявлению и взысканию дебиторской задолженности.

Напомним, ООО «Мостострой-12» было объявлено банкротом в 2017 году. Ранее предприятие участвовало в строительстве моста через реку Надым, но было отстранено от возведения объекта.

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