Нью-Йорк, США, , 17:46 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США открылись в небольшом минусе в начале первых торгов недели, 7 октября передает агентство Reuters.

Уолл-стрит Meutia Chaerani

Индекс Dow Jones снизился на 71,39 пункта (0,27%), до 26 502,33 пункта, индекс S&P 500 снизился на 7,78 пункта (0,26%), до 2944,23 пункта, индекс Nasdaq снизился на 26,07 пункта (0,33%), до 7956,41 пункта.

Уолл-стрит ожидает возобновления торговых переговоров Соединенных Штатов и Китая, которые запланированы на конец текущей недели.

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