Вильнюс, , 16:56 — REGNUM Министр энергетики США Рик Перри считает, что влияние Российской Федерации в Евросоюзе будет только расти в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2». Об этом Перри заявил на трансатлантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе.

«Это увеличит влияние России на внешнюю политику Европы и уязвимость континента к перебоям в поставках», — заявил Перри, говоря о влиянии проекта «Северный поток — 2», который близко к завершению.

Перри подчеркнул, что «Северный поток — 2» якобы нанесет «сокрушительный удар» по энергетической конкуренции и безопасности стран Европейского союза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство газопровода «Северный поток — 2» близко к завершению — осталось проложить последний подводный участок — либо в исключительной экономической зоне Дании, либо в нейтральных водах.