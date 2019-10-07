Рига, , 16:56 — REGNUM Латвийский бюджет-2020 нельзя назвать социально справедливым. Об этом, как пишет портал LSM, заявила руководитель отдела бюро омбудсмена Инета Резервска.

«Социальные вопросы, которые необходимо решить правительству имеют огромное значение. Однако, в бюджете следующего года нет ничего, что можно оценить, как решимость правительства изменить ситуацию. Предусмотренные увеличения доходов для части населения носят косметический характер. Ничего не сделано, чтобы повысить уровень минимальных пенсий», — сказала Резервска.

На прошлой неделе, 2 октября, омбудсмен попросил Конституционный суд рассмотреть несоответствие уровня минимального дохода принятого правительством страны (речь о 63 евро в месяц) праву каждого человека на социальное обеспечение.

Согласно исследованиям, проведённым Европейской комиссией, минимальным для жителя Латвии может считаться доход в 153 евро в месяц. В бюро правозащитника считают этот вопрос абсолютно приоритетным.