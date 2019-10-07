Рига, , 16:48 — REGNUM Цены на жильё в Латвии во втором квартале 2019 года по сравнению аналогичным периодом годом ранее выросли в среднем на 9% — пишет Dienas Business, ссылаясь на данные Eurostat, обозревающие ситуацию в 27 государствах блока.

Быстрее всего росли цены в Венгрии — 14%, Люксембурге — 11,4%, Хорватии 10,4% и Португалии 10,1%

Что касается Прибалтийских государств — в Литве цены поднялись на 6,6%, в Эстонии на 5,8%. Цены на жильё упали только в Италии на 0,2%. В среднем в ЕС и зоне евро цены на жильё в апреле — июне выросли на 4,2%, если говорить о втором квартале в целом повышение не столь заметное 1,6% в общем и 1,7% в еврозоне.

Самый большой рост цен во втором квартале, по сравнению с первым, случился в Латвии — 5,6%, Люксембурге 5,1%, на Кипре 4,2. В Литве и Эстонии подъём составил 1,5% и 0,9% соответственно.