Санкт-Петербург, 7 октября 2019, 16:04 — REGNUM Государству предстоит разработать такие правила, чтобы большинство граждан не смогли отказаться от участия в программе негосударственных пенсионных накоплений, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 7 октября, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя инициативу депутатов Госдумы.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на руководителя рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы Дмитрия Скриванова сообщила, что в течение ближайшего года в России планируется создать законодательную базу для развития системы негосударственных пенсионных накоплений.
Основная задача законодателей — продумать комплекс мер для мотивирования граждан передавать свои деньги в неправительственные пенсионные фонды и самостоятельно заниматься накоплением пенсионного капитала, сказал депутат.
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