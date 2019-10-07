Санкт-Петербург, , 16:04 — REGNUM Государству предстоит разработать такие правила, чтобы большинство граждан не смогли отказаться от участия в программе негосударственных пенсионных накоплений, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 7 октября, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя инициативу депутатов Госдумы.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на руководителя рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы Дмитрия Скриванова сообщила, что в течение ближайшего года в России планируется создать законодательную базу для развития системы негосударственных пенсионных накоплений.

Основная задача законодателей — продумать комплекс мер для мотивирования граждан передавать свои деньги в неправительственные пенсионные фонды и самостоятельно заниматься накоплением пенсионного капитала, сказал депутат.

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«Это большая проблема — заставить людей добровольно отказаться от денег. Вопрос в том, что нужно не мотивировать, а, скорее, стимулировать граждан отдавать эти средства. Нужно сделать так, чтобы не отчислять они не могли. Ведь если речь идет о добровольном подходе, то возможна ситуация, при которой желания не изъявит никто.

Отсюда — потребность в разработке таких инструментов, чтобы эти платежи перечисляли большинство людей и чтобы перечисляли они по крайней мере часть средств. Ведь если граждане увидят эти деньги в своей зарплате — чего не происходит сейчас — то весьма сомнительно, что они решает вкладывать их в фонды», — отметила Елена Кудрявцева.