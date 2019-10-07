Ростов-на-Дону, , 15:59 — REGNUM Почти 5 млн рублей намерен взыскать самарский завод «Экран» с Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Ростовской области.

В сумму включён долг в размере 4,7 млн рублей и неустойка в размере 400 тыс. рублей, сообщает rostovgazeta.ru.

Сотрудники «Экрана» занимаются производством частей летательных и космических аппаратов, уточняет издание.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева предпринял попытку отсудить у МЧС России более 1 млрд рублей. Долг, по мнению юристов предприятия, образовался после поставки шестого самолёта-амфибии Бе-200 ведомству.

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