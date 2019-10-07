Москва, , 15:56 — REGNUM До той поры пока глобальные инвесторы не примут для себя решение в какую сторону они ведут и гонят котировки на Уолл-Стрит, так и непонятно каким будет курс рубля в следующий понедельник. заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«Пока надо признать, что это не столько рубль растёт, сколько курс доллара на международном валютном рынке падает. До той поры, пока не наступит хотя бы какая-то ясность в отношении внешнеторговых взаимоотношений между США и КНР, которые уже на протяжении целого года ведут внешнеторговую схватку, существенных движений на международном валютном рынке и на глобальном рынке капитала ждать не стоит.

На этой неделе стартуют новые и очередные, уже 13-ые по счёту внешнеторговые переговоры между США и КНР, которые уже всем порядком надоели, но так и не определили основные параметры «внешнеторговой сделки века», как успел её окрестить Дональд Трамп. Принимая во внимание и тот факт, что в КНР на этой неделе заканчиваются праздничные выходные, рынки возможно получат и новый импульс, но скорее всего это произойдёт уже на следующей неделе.

На этой неделе возможно снова вырастет уверенность глобальных инвесторов в будущем очередном снижении ставки ФРС США, ведь будет опубликован протокол сентябрьского заседания ФРС США. На рынке нефти нет уверенности в дальнейшем продолжении действий ОПЕК+, а после шумихи вокруг Саудовской Аравии и их НПЗ, после заявлений о восстановлении поставок нефти на товарно-сырьевой рынок, цены на сырьё не только стабилизировались, но и снизились, что правда не сказалось на российской национальной валюты.

Можно предположить, что рубль снова станет заложником позиционной торговли в пределах сложившихся уровней, в этой связи пока не стоит ожидать увеличения волатильности на внутреннем валютном рынке страны. В ближайшей перспективе курс российской национальной валюты в рамках очередного торгового диапазона будет держаться на уровнях между 64,50 руб./доллар, и уровнем в 65,50 руб./доллар.

Максимум, что может преподнести негативный ход событий для курса рубля — это уровень 67,00 руб./доллар, но для этого необходимо иметь существенные предпосылки, а их, кроме снизившейся стоимости сырья на товарно-сырьевом рынке, пока нет», — пояснил эксперт.

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