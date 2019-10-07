Киев, , 15:50 — REGNUM На трехсторонних газовых переговорах (Украина-Россия — Евросоюз) Еврокомиссия встала на сторону Кремля, поддержав необходимость подписания Украиной временного «транзитного договора» с «Газпромом». Об этом 7 октября в эфире украинского телеканала «МаксиТВ» заявил эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук.

«Нам выгодно, чтобы контракт был на 10 лет или еще больше, или хотя бы на пять лет. По факту мы видим, что если оператор не будет сертифицирован, скорее всего, мы увидим вариант, который предлагает Европейская комиссия и Россия, чтобы фактически подписать временный договор, приблизительно на год», — рассказал Корольчук.

«Если мы заключаем договор на год, то за это время Россия достигнет своей цели по подготовке юридических аспектов деятельности «Северного потока-2» и «Турецкого потока», — добавил Корольчук.

По его словам, украинская компания «Нафтогаз Украины» подыграла «Газпрому», затянув процесс создания независимого оператора по управлению украинской газотранспортной системы (анбандлинг).

«Нафтогаз Украины» не успел провести анбандлинг (разделение компании). «Нафтогаз» официально просит НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) и Еврокомиссию ускорить сертификацию украинского оператора ГТС. Это нужно для того, чтобы подписать новый договор (транзитный договор)… «Нафтогаз» затягивал этот процесс, и сегодня фактически подыграл «Газпрому», — считает Корольчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября председатель компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заверил, что группа «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» якобы делают все возможное, чтобы завершить анбандлинг компании. Он сообщил, что в октябре новый оператор ГТС Украины, ООО «ОГТСУ», подал заявку на сертификацию в НКРЭКУ и секретариат Энергетического сообщества. После сертификации оператор будет полностью готовым к независимой работе.