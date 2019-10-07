Рим, , 15:41 — REGNUM В среду, 9 октября, сотрудники авиакомпании Alitalia намерены провести однодневную забастовку, передает Sky в понедельник, 7 октября.

Некоторые рейсы, в том числе международные, будут отменены. Рейсы, запланированные на утро (с 7 до 10 часов) и вечер (с 18 до 21 часа), будут выполнены.

Причина забастовки — отсутствие какого-либо решения по вопросу о создании нового юридического лица «Алиталии» (с участием частных инвесторов и международных перевозчиков) для спасения компании от банкротства.

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