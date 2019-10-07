Милан, Италия, , 15:36 — REGNUM В 2020 году при определенных обстоятельствах ВВП Италии может вырасти на 0,4%, сказано в докладе центра исследований итальянской Ассоциации промышленников, передает Mediaset в понедельник, 7 октября.

Ключевым из этих условий названо «доверие» со стороны участников рынка, а также анонсированный правительством отказ от повышения НДС.

В 2019 году ВВП Италии не изменится, полагают в ассоциации. Такого же мнения придерживаются и эксперты мировых рейтинговых агентств.