Стокгольм, , 15:34 — REGNUM Рассмотрение апелляции Газпрома на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с украинской компанией «Нафтогаз» о транзите газа начнётся 9 октября. Об этом сообщил представитель Апелляционного суд округа Свеа в Швеции.

Читайте также: Газпром оспаривает арест своих активов в суде Люксембурга

Уточняется, что слушаний будет несколько, а последнее состоится 17 октября.

«Но когда будет принято решение по делу, сегодня сказать невозможно», — приводит ТАСС лова представителя суда.

Также по теме: Глава «Нафтогаза» рассказал о предупреждении Газпрома по транзиту газа

Напомним, предварительные слушания были завершены 27 ноября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года арбитражный суд Стокгольма вынес решение о выплате «Нафтогазу» €2,56 млрд по транзитному контракту за недостаточные объёмы транзита, однако в Газпроме не согласились с вердиктом и обжаловали его.