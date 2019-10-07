Москва, 7 октября 2019, 15:24 — REGNUM Правительство откажет участникам авиарынка в компенсации их возросших расходов на топливо, следствием станет подорожание цены билетов и, возможно, прекращение работы некоторых компаний, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 7 октября, глава консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак, комментируя обращение участников авиарынка к правительству.
Ранее газета «Известия» сообщила, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила о выделении в общей сложности 32 млрд рублей для сдерживания роста цен на билеты.
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