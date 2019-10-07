Ташкент, , 15:23 — REGNUM По итогам 2018 года и первого квартала 2019 года в Узбекистане выявили 8701 случай завышения установленных тарифов на природный газ, сообщает 7 октября издание UzNews со ссылкой на антимонопольный комитет республики.

Отмечается, что за отчетный период газоснабжающими предприятиями получен необоснованный доход в размере более 188,2 млрд сумов ($20 млн). По всем фактам возбуждены дела о нарушении закона «О естественных монополиях», а также даны предписания о возврате незаконных доходов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам сентября 2019 года ущерб от хищения природного газа в Узбекистане составил 8 млрд сумов ($848 тыс.). В течение одного месяца было похищено 7,7 млн куб. метров.

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