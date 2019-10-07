Хартум, , 15:51 — REGNUM Министры ирригации трех ключевых стран бассейна Нила встретились в столице Судана, пытаясь разрешить разногласия по поводу строящейся в Эфиопии дамбы Голубой Нил, которая, как утверждает Каир, угрожает водоснабжению Египта. Об этом сообщает VOA Africa.

По словам представителя египетского министерства ирригации Мухаммеда Эль-Себая, на двухдневной встрече, начавшейся 4 октября, присутствовали министры из Египта, Судана и Эфиопии.

Напомним, Египет опасается, что проект Эфиопии стоимостью 5 миллиардов долларов США, который станет крупнейшей в Африке гидравлической плотиной, может сократить ее долю вод реки Нил, которая обеспечивает около 100 миллионов жителей Египта.

Примерно столько же человек проживает в Эфиопии, и по мнению представителей страны, плотина поможет экономическому развитию Эфиопии. Египет намерен заручиться поддержкой Судана в этом споре, так как обе страны находятся вниз по течению от плотины Голубой Нил. В Эфиопии не раскрыли, насколько быстро власти страны намереваются заполнить водохранилище, однако это напрямую повлияет на количество воды, доступной для населения Египта и Судана.

Напомним, что последний раунд переговоров, состоявшийся в Каире в прошлом месяце, не принес никакого прогресса, и за ним последовала словесная перепалка между правительствами Эфиопии и Египта. В результате министерство иностранных дел Эфиопии обнародовало строго сформулированное предложение, отклонив предложения Египта относительно графика заполнения водохранилища.

Силези Бекеле, министр водоснабжения и ирригации Эфиопии, сказал, что Египет требует, чтобы водохранилище плотины заполнили в течение более длительного периода времени (за семь лет) и ежегодно выпускали 40 миллиардов кубометров воды.

В противном случае Египет может потерять более 1 млн рабочих мест и $1,8 млрд в год, заявил египетский чиновник, который говорил на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен общаться с журналистами.

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси обратил внимание ООН на эту проблему, выступая на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке в прошлом месяце.

«Хотя мы признаем право Эфиопии на развитие, вода Нила — это вопрос жизни, вопрос существования для Египта», — сказал ас-Сиси, призвав международное сообщество «сыграть конструктивную роль в призыве всех сторон проявлять гибкость в поисках решения, которое удовлетворит всех».

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила в четверг, 3 октября, что США поддерживают продолжающиеся переговоры Египта, Эфиопии и Судана по достижению устойчивого и взаимовыгодного соглашения.

«Все страны долины Нила имеют право на экономическое развитие и процветание, — сказала Гришэм. — Администрация призывает все стороны приложить необходимые усилия для достижения соглашения, которое сохранит эти права, и в то же время будет справедливым в отношении вод Нила».