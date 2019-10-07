Ростов-на-Дону, , 15:15 — REGNUM В Ростовской области прибыльных предприятий становится всё меньше. Это следует из данных Ростовстата, опубликованных по итогам семи месяцев 2019 года.

Так, в период с января по июль в убыток сработали 32,2% крупных и средних предприятий, что на 2,6% выше, чем за аналогичный период 2018 года. Издание «Город N» уточняет, что убытки этих организаций увеличились в 4,5 раза и составили 113,4 млрд рублей. На этот показатель оказали влияние организации сельского хозяйства, чьи убытки превысили 95 млрд рублей.

Прибыль в размере 57,3 млрд рублей, полученная другой частью предприятий, оказалась на 19,1% меньше по сравнению с 2018 годом.