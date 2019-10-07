Петропавловск, Казахстан, , 15:08 — REGNUM Правительство Казахстана подписало постановление о создании специальной экономической зоны (СЭЗ) «Петропавловск» (Qyzyljar). Об этом 7 октября написал аким (глава) Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на своей странице в Facebook.

По его словам, на территории СЭЗ планируется создать 3 тыс. новых рабочих мест. Сумма инвестиций на первом этапе составит 160 млрд тенге ($411 млн), отметил глава региона. Он добавил, что за 25 лет действия СЭЗ будет выпущено продукции на сумму 1,5 трлн тенге ($3,86 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля 2019 года глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и аким Кызыл-Ординской области Куанышбек Искаков обсудили создание свободной экономической зоны на территории комплекса «Байконур».

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