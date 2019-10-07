Красногорск, , 15:12 — REGNUM Россия так и не смогла отказаться от руководящей роли государства в хозяйственной деятельности предприятий даже после перехода к капитализму. Об этом заявила директор департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Министерства экономического развития России Надежда Машкова на панельной дискуссии на выставке PIR Expo, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Нам, чиновникам, проще принять решение, которое нам, чиновникам, ничего не стоит, но аукается для экономики. Регуляторное управление — наследие советского детства, юности. И в те времена, когда мы стали рыночной экономикой, мы не отказались от руководящей роли государства в хозяйственной деятельности предприятий», — отметила чиновница.

По мнению Машковой, требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН) для заведений общепита в России «неприлично завышены».

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