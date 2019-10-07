Москва, 7 октября 2019, 15:01 — REGNUM Работы по благоустройству 161 парковой и озелененной территории проводятся в этом году в Москве. Здесь создают и обновляют тропинки, детские, спортивные, а также эстрадные площадки. Как отметили в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы, культурный досуг горожан станет еще более богатым и разнообразным — в рамках этих работ в столице появилось 25 эстрадных площадок для живых концертов и творческих мероприятий. Часть из них построили с нуля, а часть — обновили.
После проведенного благоустройства такие площадки стали более привлекательными и комфортными для посетителей.
Например, в детском Черкизовском парке на востоке Москвы реконструировали амфитеатр: укрепили его несущую конструкцию, сделали новые места для сидения и обновили площадку для выступлений.
В Северо-Восточном округе Москвы близки к завершению работы на территории поймы реки Яуза. Там реконструировали знаменитую эстрадную площадку «Певческого поля», сохранив ее первоначальный облик. А в Западном административном округе, в новой парковой зоне по ул. Лукинская, д.12, на месте бывшего пустыря появилась летняя эстрада с крытой сценой, помещениями для артистов и трехуровневым амфитеатром.
За последние восемь лет в Москве на новом качественном уровне создано и обновлено 573 общественных пространства — это городские парки, скверы, рекреационные зоны и парки по месту жительства. В текущем году таких объектов будет насчитываться уже более 730.
Эти обновленные пространства становятся популярным местом отдыха и прогулок и горожан, и туристов. Согласно статистике, москвичи стали в 10 раз чаще ходить на фестивали, в 3,5 раза — в парки.