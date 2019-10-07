Красногорск, , 15:08 — REGNUM Заявление о необходимости не реформировать, а полностью отменить действующий СанПиН является личным мнением директора департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции министерства промышленности и торговли РФ Никиты Кузнецова. Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM 7 октября на полях выставки PIR Expo.

Чиновник отметил, что в Минпромторге работают над тем, чтобы требования СанПиН стали более современными и не мешали развитию бизнеса. Однако предложение полностью отменить документ, чтобы впоследствии создать новый из «пяти страниц», является его личным мнением.

Как сообщало ИА REGNUM, Кузнецов заявил о том, что отмена норм Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН) для заведений общепита не только не приведёт к негативным последствиям для клиентов, но и поможет российскому бизнесу. Новый документ, который устанавливает требования к кафе и ресторанам, по мнению чиновника, должен быть небольшим — не более пяти страниц и понятным, как для граждан, так и для предпринимателей.

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