Москва, , 14:50 — REGNUM О возвращении котировок к уровню 2013−2014 годов, когда за баррель Brent стоил $100 и больше можно забыть. Такое мнение в интервью агентству Reuters высказал министр энергетики РФ Александр Новак.

Читайте также: Новак рассказал о кружащих над рынком нефти «чёрных лебедях»

По его словам, несмотря на влияние таких событий, как недавняя атака дронов на объекты компании Saudi Aramco, в долгосрочной перспективе цены на нефть останутся на уровне $50 за баррель. Новак отметил, что это, а также потерю добычи в Иране и Венесуэле компенсирует рост добычи в США и других странах.

«Все про $100 давно забыли. Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены — $50. Бюджет в 2019-м у нас сверстан исходя из цены $43−45 за баррель», — уточнил министр.

Также по теме: Нефть продолжает движение к $60 за баррель

Нефть: появились признаки разворота

Напомним, в середине сентября эксперты и аналитики допустили, что, если Эр-Рияд не сможет быстро возобновить поставки нефти после атаки дронов на НПЗ королевства, цены в долгосрочной перспективе могут подняться до $100 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что на сегодняшний день цены на рынке нефти более или менее стабильны, они колеблются вокруг $60 за баррель. Однако, по его словам, всё большее давление на рынок оказывают геополитические факторы.

Читайте ранее в этом сюжете: Новак рассчитывает на рост спроса на нефть в 2020 году