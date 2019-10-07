Москва, , 14:48 — REGNUM Отрасль авиаперевозок получила рекордный убыток с первом квартале 2019 года на уровне 52 млрд руб., что больше, чем за весь 2018 г. (около 50 млрд руб.). Если же вспомнить мероприятия Минтранса по поддержке авиакомпаний в конце 2014 г., ознаменовавшегося серьезными политическими и экономическими потрясениями, то их ориентацию можно назвать более действенной, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Максим Соколов.

«Отрасль авиационных перевозок имеет свою специфику и следует учитывать, что она весьма закредитована, механизм лизинга не всегда эффективен и нередко ведет к «раздуванию» авиапарка, переориентация маршрутов в сторону поддержки внутреннего туризма происходит слабо, что в итоге сказывается на стоимости авиабилетов. При этом в отрасли существует значительная конкуренции, и в случае господдержки отдельных авиакомпаний вероятен риск демпинга с их стороны.

Сами же компании не могут резко поднимать стоимость тарифов, так это приведет к потере их доли или полному уходу с рынка в силу конкуренции. Субсидирование — механизм точечный, не способный в значимой мере охватить всех игроков отрасли. К

ак следствие, лучше формировать новые механизмы по взаимодействию с кредитными организациями для снижения долговой нагрузки на авиакомпании, а также вводить льготные программы на внутренних маршрутах. Это сделает бюджетные вливания более точечными, контролируемыми, обеспечивающими поддержку внутреннего туризма, что повысит их эффективность.

Решение о бюджетных вливаниях в конце года на уровне 8−9 млрд руб. в рамках демпфера и единовременных выплат в 23 млрд руб. для возмещения прошлогодних потереть может быть поспешным.

Здесь позиция ФАС представляется логичной и обоснованной, что субсидирование региональных рейсов и внутренних чартерных перелетов для развития туризма может быть более эффективной мерой для отраслевого развития.

Также остается открытым вопрос об эффективности менеджмента авиакомпаний, стратегий, маркетинга, управления затратами и рисками. Государству не следует нести бюджетных расходов, связанных с управленческими ошибками бизнеса, так как в итоге потребитель заплатит за все насколько раз, в том числе в рамках стоимости билета и налогов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.

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