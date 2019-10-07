Красногорск, , 15:02 — REGNUM Не нужно боятся, что отмена норм Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН) приведёт к негативным последствиям. Об этом заявил директор департамента Министерства промышленности и торговли России Никита Кузнецов на панельной дискуссии на выставке PIR Expo, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению чиновника, в случае отмены важных требований их можно будет быстро восстановить. При этом, сам СанПиН должен быть небольшим по объёму и понятным для каждого предпринимателя и гражданина.

«Всё отсекать, просто всё. Не говорить, вы «рассмотрите возможность». Если что лишнее отсечём, потом отрастим. Если СанПиН будет больше пяти страниц, никто его исполнять не будет», — сказал Кузнецов.

Чиновник также заявил, что расчёты возможных негативных последствий от отмены норм СанПиНа не являются оправданными и реалистичными.

«Никакие расчёты математические никому не нужны, это всё профанация чистая», — отметил Кузнецов.